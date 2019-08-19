عقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مسئولي شركة ميفاك للقاحات البيطرية بحضور الشريك الأمريكي للشركة، الدكتور كريس نلسون رئيس مجلس إدارة شركة كيمن.

وذلك بمناسبة زيادة حجم استثماراتها في مصر من خلال التوسع في إنتاج للقاحات بهدف زيادة الصادرات خاصة إلى القارة الأفريقية وحوض النيل لتكون مصر البوابة الرئيسية لتصدير اللقاحات البيطرية للقارة السمراء.

وإذ اتفقت الشركتان على زيادة نسبة مساهمة الشريك الأمريكي من 10% إلى 30% نظرا لملائمة المناخ حاليا لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري لزيادة التصدير من خلال إنشاء مصنع جديد باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار وتطوير المصنع الحالي الذى يعتبر أول مصنع وطني لإنتاج اللقاحات البيطرية لسد احتياج السوق المحلى والعربي والأفريقي.

يذكر أن الشركة حاصلة على شهادة جودة ممارسات التصنيع" GMP" وجاري تطويرها للحصول على شهادة الاعتماد الاوروبي "EUGMP"، وعلى هامش الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين المصري والأمريكي.

هذا وقد أعرب الوزير عن سعادته بما تعتزمه الشركة من تطوير للصناعة الوطنية في مجال اللقاحات البيطرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بما يعني أن المناخ المصري أصبح جاذبا أكثر للمستثمر الأجنبي مما ينعكس على زيادة الناتج القومي المصري وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المنشودة.