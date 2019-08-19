أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، وأدى 27 ألفًا و514 طالبًا طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى) بإجمالي طالب واحد، وفي مادة علم النفس بإجمالي طالب واحد أيضا.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ واطمئن أعضاء غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة المنوفية "إدارة الشهداء التعليمية"، وحالتين في محافظة الجيزة "إدارة العجوزة التعليمية، وإدارة شمال الجيزة التعليمية"، وفي محافظة القليوبية "إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وفي محافظة قنا "إدارة دشنا التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر، أن يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي 5095 طالبا طالبة، ويؤدى طلاب شعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي 3558 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب شعبة الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 3907 طلاب وطالبات.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي طالب واحد، وفي مادة علم الاجتماع بإجمالي طالب واحد أيضا.