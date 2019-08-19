عدد الوطن الصادر غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الثلاثاء، تقارير دولية: مصر ستنمو اقتصاديا أكثر من الصين وفيتنام.. وقطاع الغاز «واعد»

· رئيس الوزراء يوجه بإزالة تحديات إنشاء «محور الطوارئ» وتسكين 789 أسرة بمشروع «أهالينا 1»

وفي العدد أيضًا.. استقبال تاريخي لأبطال العالم.. يحيا شباب مصر

· 122 ألف جنيه لكل لاعب.. ودعم مادي خاص من اتحاد اللعبة

وفي العدد: ترميم «القصر المهجور»

· «الآثار»: انتهاء تطوير 85% من مساحة «البارون» وأخصائية: مسئوليتي محاولة إرجاع الأثر لما كان عليه والعمال ما نقدرش نشيل حجر من مكانه

وفي الفن تقرأ.. توفيق عبدالحميد:

· لم أندم على الاعتزال وفكرت في التراجع والمرض منعني و«عزيز المصري» الأهم في مسيرتي