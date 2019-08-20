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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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"هواوي" تعارض قرارا أمريكيا بإدراج 46 شركة تابعة لها على "قائمة الكيانات"

"هواوي" تعارض قرارا أمريكيا بإدراج 46 شركة تابعة لها على "قائمة الكيانات"

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-8-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-8-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-8-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-8-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-8-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-8-2019 في مصر

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تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

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