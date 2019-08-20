أعلنت أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، فتح باب القبول لدفعات جديدة للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، بفروعها من المعهد العالي للسينما والمعهد العالي للنقد الفني، ومعاهد الموسيقى العربية، والكونسرفاتوار، والباليه؛ على أن يستمر التقديم مفتوحا لمدة شهر.

من جانبها، أعلنت إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، أنه جرى فتح القبول للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، وذلك من الفترة 3 إلى 29 أغسطس الجاري.

وشملت شروط التقديم للمعهد إنه يشترط في قبول الطالب أن يحدد موقفه من التجنيد سواء من تأدية الخدمة، أو إعفاء نهائي، أو مؤجل، كما يشترط تقديم أصول الشهادات والمستندات للحاصلين على مؤهل دراسي من أعوام 2016، 2017، 2018، 2019.

كما شملت ألا يزيد سن المتقدم على 22 عاما للحاصلين على ثانوية عامة، ومؤهل جامعي نظري 26 عاما، ومؤهل جامعي عملي 28 عاما، أما بالنسبة للطلاب الوافدين الحاصلين على شهادات معادلة للثانوية العامة المصرية أو الحاصلين على المؤهلات العليا والمعادلة يجرى قبولهم وفقا للشروط العامة، بجانب اجتياز اختبارات الكشف الطبي.

ويتضمن المعهد أقسام؛ التمثيل والإخراج، والديكور المسرحي، وقسم الدراما والنقد المسرحي، على أن لكل قسم شروط القبول الخاصة به، حيث إن قسم التمثيل يتضمن قبول دفعة جديدة لا تزيد عن 10 طلاب بفرع الإسكندرية، على أن يجرى بدء امتحانات القبول يوم 31 أغسطس الجاري وفقا لطبيعة وظروف المعهد، على أن تعلن جميع نتائج المقبولين بالمعاهد يوم 17 سبتمبر القادم، وتبدأ الدراسة وفقا لقرار وزير التربية والتعليم وقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما عدا المستجدين والطلاب الجدد، على أن يجرى ترتيب المقبولين وفقا لضوابط محددة.

من جانبه أعلن المخرج أحمد ناصر، عضو نقابة المهن التمثيلية، تنظيم ورشة مجانية للتأهيل لاختبارات القبول بفرع الإسكندرية للمعهد العالي للفنون المسرحية التابع إلى محطة ترام ثروت، حيث تتضمن التدريب على مشهد خاص باللغة العربية وآخر بالعامية.

وأضاف "ناصر"، لـ"الوطن"، أنه تقرر تنظيم الورشة في الإسكندرية على أن يستقبل نحو 20 طالبا، في حين أن باب المشاركة مفتوحا أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن التقدم بإحضار صورة من بطاقة الهوية والمؤهل الدراسي فقط.

وتابع أنه جرى استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بفرعه في الإسكندرية.