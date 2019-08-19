نجح المنتخب الوطني للناشئين في كرة اليد، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية، في تحقيق الميدالية الذهبية في فئة الناشئين، وذلك عقب الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28، في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وضم منتخب الناشئين 4 لاعبين ممن شاركوا مع منتخب مصر للشباب، والذين شاركوا في بطولة العالم للشباب، والتي أقيمت فعالياتها منذ أسابيع في إسبانيا.

فرحة عارمة انتابت هبة مصطفى، والدة حارس مرمى منتخب اليد للناشئين مؤمن حسام الدين، بعد تتويج المنتخب الوطني والذي يلعب له نجلها ببطولة العالم، وفقا لحديثها لـ"الوطن".

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وتابعت في حديثها أنه تواصل معها بمكالمة فيديو عقب المباراة، وهو يرتدي الميدالية الذهبية كان يصرخ فيها من فرحته بالفوز ولا يتفوه إلا بكلمة واحدة "فزنا فزنا إحنا أبطال العالم".

وأضافت والدة اللاعب أنه بدأ ممارسة كرة اليد وهو في سن 5 سنوات في نادي طلائع الجيش، وظل مستمرا معه حتى الآن وأصبح قائد الفريق، موضحة أن آخر مكالمة تلقتها منه كانت قبل مباراة البرتغال، كان واثقا فيها من قدرة الفريق على تحقيق الفوز لأنهم يلعبون بإخلاص.

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وعن طموحاته مع اللعبة خلال الفترة المقبلة، أكدت والدته أنه يحلم بالاحتراف في الخارج وخاصة في الدوري الفرنسي أو الألماني، كما يتدرب جاهدا ليكون من أفضل لاعبي كرة اليد في العالم.

واستهل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بالانتصار على السويد بنتيجة 32-29 في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة، قبل التعرض للخسارة على يد فرنسا بنتيجة 24-28، ثم الانتصار على الصين بنتيجة 36-25، والفوز على كندا بنتيجة 47-20، وأخيرًا الفوز على المجر بنتيجة 31-24 في ختام دور المجموعات، ليتصدر الفريق المجموعة الثانية من البطولة برصيد 8 نقاط.