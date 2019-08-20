أصدر المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 227 لسنة 2019، المتعلق باعتماد تعديل وتخطيط قطعة أرض بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مارينا واي لاجون للاسثمار العقاري والسياحي، لإقامة مشروع عمراني متكامل.

ونص القرار على اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض مسلسل 7 قطعة رقم 1 بمنطقة الامتداد الشرقي بمساحة (158.24 فدان)، المخصصة لشركة مارينا واي لاجون للاستثمار العقاري والسياحي، بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل والصادر لها القرار الوزاري رقم (741) بتاريخ 1\12\2016 والقرار الوزاري رقم (600) بتاريخ 12\7\ 2018، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرققة بهذا القرار والتي تعتبر مكملة له.

ونشرت جريد الوقائع المصرية القرار بمواده وبنوده للاطلاع عليه اضغط هنا