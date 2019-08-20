استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مؤسسة البترول الكورية سونجو يون والوفد المرافق المالكه لشركة دانا بتروليوم حيث تم استعراض مجالات عمل الشركة فى المناطق التى تعمل بها فى مصر فى خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وكذلك أنشطتها فى منطقة بحر الشمال.

وخلال اللقاء أشار رئيس مؤسسة البترول الكورية أن حجم انتاجها من الزيت الخام بلغ حالياً 12 ألف برميل يومياً، وأن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة فى ظل الاحتمالات الجيدة وحوافز الاستثمار والمناخ الجاذب للاستثمارات فى مصر ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين وفى ضوء النتائج الايجابية التى شهدها قطاع البترول فى مختلف أنشطته خلال السنوات الأخيرة.وأكد الملا على العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية التى تدعم نطاق أعمالها داخل مصر.وأشار سونجو يون أن خطة العمل تستهدف زيادة انتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل بما يسهم فى فتح آفاق جديدة وزيادة مستويات الانتاج مؤكداً على الرغبة فى الدخول فى المزايدات الجديدة التى سيطرحها قطاع البترول فى الفترة القادمة.حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.