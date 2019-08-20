قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن مطار القاهرة سيشهد غدا، الأربعاء، عودة 902 من حجيج الجمعيات الأهلية من 4 محافظات، هي: "الإسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية"، قادمين من مطار جدة، مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجاري لـ12 ألف حاج.

وأضاف عبد الموجود، أن عمليات التفويجات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ستتواصل غدا أيضا، حيث سيتم تفويج 573 حاجا من مكة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى- صلى الله عليه وسلم- ومسجد قباء، وجبل أحد، وغيرها من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك متابعة مستمرة، وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، والتأكد من حصولها على الخدمات كافة، وانتظام حالات الغسيل الكلوي.

ويشار إلى أنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم، على الرقم الخاص ببعثة حج الجمعيات الأهلية 966576507579.