شكرت الفنانة إليسا، جمهورها ومحبيها على دعمها بعد قرار اعتزالها الذي أعلنته أمس، قائلة: "أنا أتفهم تمامًا الحزن، وأقدر جميع الرسائل التي أتلقاها".

المطربة اللبنانية لمحبيها: أتفهم حزنكم.. وأقدر جميع رسائلكم

وأوضحت إليسا في تدونية لها عبر "تويتر" أسباب اعتزالها بقولها: "أريد فقط أن تعرفوا أني قررت هذا من أجل الحفاظ على عملي الجيد، وأعدكم بأنني عندما سأكون مستعدة للإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".

عاجل.. إليسا تعلن اعتزالها الفن بـ ألبوم أخير: المجال بقى يشبه المافيا

وأعلنت الفنانة إليسا، عن اعتزالها الفن والغناء بشكل نهائي، عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.