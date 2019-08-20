كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل الاجتماع الذي أجراه مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وذلك خلال حواره مع "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقال "طلعت"، إنه جاري بالفعل إنشاء جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة التي تقيمها الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذه الجامعة ستكون نتاج تعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه جرى وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وكيفية تأهيل الجامعات المصرية لتخريج جيل جديد من المؤهلين والمتخصصين في هذا المجال، وكيفية استفادة وزارة الاتصالات من الخريجين وتوظيفهم لخدمة المجتمع في كافة القطاعات والصناعات المعنية بالذكاء الاصطناعي.