أكد رئيس مؤسسة البترول الكورية، المالكة لشركة دانا بتروليوم، سونجو يون، أن حجم إنتاجها من الزيت الخام بلغ حالياً 12 ألف برميل يومياً، وأن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل الاحتمالات الجيدة وحوافز الاستثمار والمناخ الجاذب للاستثمارات فى مصر ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين وفى ضوء النتائج الإيجابية التى شهدها قطاع البترول فى مختلف أنشطته خلال السنوات الأخيرة.

وأشار «سونجو يون» خلال لقائه والوفد المرافق، اليوم، ووزير البترول، بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، أن خطة العمل تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل بما يسهم فى فتح آفاق جديدة، وزيادة مستويات الإنتاج، مؤكداً الرغبة فى الدخول فى المزايدات الجديدة التى سيطرحها قطاع البترول فى الفترة المقبلة.

وبحث الوزير، ورئيس مؤسسة البترول الكورية والوفد المرافق، مجالات عمل الشركة فى المناطق التى تعمل بها فى مصر فى خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وكذلك أنشطتها فى منطقة بحر الشمال.

وأكد وزير البترول، على العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية التى تدعم نطاق أعمالها داخل مصر.

وتمتلك «دانا بتروليم» 8 مناطق امتياز فى مصر، 4 منها زيت شرق وجنوب أكتوبر وزيت شمال الخليج وجنوب الوادى، والتى تديرها شركة زيتكو وهى شركة مشتركة مصرية تأسست بين المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة دانا.