انتهت وزارة النقل من الدراسات والتصميمات التفصيلية الخاصة بمشروع أول قطار كهربائى فى مصر، استعداداً لبدء الأعمال، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بنقل مقار الوزارات إلى العاصمة الإدارية فى 2020، وتوفير جميع وسائل المواصلات المطلوبة لنقل العاملين من أنحاء القاهرة الكبرى إلى المقرات الجديدة.

تحديد الشركات المصرية المشاركة.. و22 قطاراً من الصين

وقال مصدر مسئول، اليوم، إن الوزارة انتهت تماماً من إجراءات تفعيل القرض الصينى الممول للمشروع، الذى يربط بين «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، بتكلفة 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى الانتهاء من تحديد الشركات المصرية، التى ستشارك فى تنفيذ المشروع مع شركة «أفيك» الصينية، المتعاقد معها لتنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم، وتوريد القطارات، البالغ عددها 22 قطاراً.

وأكد المصدر أنه تم أيضاً الانتهاء من جزء كبير من أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، بجانب تقسيم المشروع إلى قطاعات لتوزيعها على شركات المقاولات المصرية، التى ستتولى أعمال التنفيذ المدنية، من إنشاءات وتركيب سكك حديدية.

وأضاف أن القرض الميسَّر المقدم من بنك «أكزيم» الصينى لتمويل المشروع، يشمل 739 مليون دولار، بفائدة 1.8%، و461 مليون دولار، بفائدة 2%، على أن يتم سداده على مدار 15 عاماً، بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات، ويغطى القرض تكلفة المشروع بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن الشركات المصرية ستتولى تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية للمحطات والكبارى والأنفاق، التى يتضمنها المشروع، وتركيب القضبان الحديدية بتكلفة تصل إلى 461 مليون دولار، ويقتصر دور «أفيك» الصينية على تنفيذ أعمال نظم الإشارات والتحكم والاتصالات وتوريد القطارات.