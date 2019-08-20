نيفين جامع: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروع الصناعي لـ10 ملايين جنيه

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحد الأقصى لتمويل المشروع الصناعي رفع لـ10 ملايين جنيه بعد أن كان 5 ملايين جنيه.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية "dmc"، أن الحد الأقصى لتمويل الشركات رفع من 75 مليون جنيه لـ150 جنيه، "كل الغرض من عملية الرفع هو دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لجذب المواطنين والمهتمين والشباب بصفة خاصة".

وأوضحت أن المشروعات الجديدة تستحوذ على 40% مما يتم إتاحته من تمويل، "اللي عنده مشروع قائم ويرغب في التوسع بنعمل معاه لأن التوسع معناه فرص عمل أكتر".