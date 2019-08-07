قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أكثر فئة تتقدم للحصول على قروض للمشروعات هي الشباب، حيث إن الجهاز يشجع على العمل الحر بدلًا من الوظائف التقليدية غير المتاحة، وذلك خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأضافت جامع، أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الحد من الاستيراد، من خلال افتتاح مشروعات تصنع المواد المستوردة محليًا، وبالتالي قام الجهاز بتحديد المنتجات المستوردة، ويتم العمل على تصنيعها محليًا لتقليل الاستيراد.

وأشارت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن قروض تمويل الجهاز للمشروعات تتدرج بداية من 10 آلاف وحتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية، وتصل إلى 10 ملايين لبعض المشروعات الابتكارية، كما أن طبيعة الإجراءات تختلف وفقًا لقيمة القرض، ولكن جميع إجراءات القروض تتسم بسهولة ويُسر.

وأوضحت أن الجهاز يتابع المشروع خطوة بخطوة بداية من فكرته، وحتى دراسة الجدوى، مؤكدة أن الأهم بالنسبة للجهاز هو نجاح المشروع واستمراره واستقراره حيث تتم متابعته بعد سداد القرض، ليزداد نجاحه.