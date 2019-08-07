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صورة قارب غارق تحير الجميع.. وحقيقتها مفاجئة

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«الكل كان بيساعد».. شاهد يتحدث عن «جدعنة وشهامة» المصريين أثناء مساعدة ضحايا معهد الأورام

«الكل كان بيساعد».. شاهد يتحدث عن «جدعنة وشهامة» المصريين أثناء مساعدة ضحايا معهد الأورام

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أسعار الخضروات اليوم الخميس 8-8-2019 في مصر

أسعار الخضروات اليوم الخميس 8-8-2019 في مصر

أسعار السمك اليوم الخميس 8-8-2019 في مصر

أسعار السمك اليوم الخميس 8-8-2019 في مصر

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 8-8-2019 في مصر

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