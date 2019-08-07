الفقي عن ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة: شعب مصر دائما وراء كل إنجاز

"شعب مصر دائمًا وراء كل إنجاز".. بهذه الكلمات تحدث الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي، عن بطولة الشعب المصري ومشاركته في حفر قناة السويس الجديدة منذ 5 سنوات، حيث إن تمويل القناة بالكامل كانت بأيادٍ مصرية وأنه يجب التأكيد أن الشعب المصري وراء كل إنجاز، وذلك خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان.

وأضاف "الفقي"، أن عامَي 2015- 2016 كان سعر الصرف يبلغ 7 جنيهات للدولار ولكن بداية عام 2017 بدأ تأثير سعر الصرف وبلغ 18 جنيهًا للدولار، ثم في الشهور الأخيرة بدأ الدولار في الهبوط إلى أن وصل إلى 16.5 جنيه، مؤكدًا أن أنه في حالة تجميع أرقام عائدات القناة طوال الـ4 سنوات نجد أنه يبلغ 317 مليار جنيه، وهذا الرقم كبير للغاية "محصلتش قبل كده"، على حد قوله.

مميش: 317.2 مليار جنيه أرباح منذ 2014 بفضل قناة السويس الجديدة

وأوضح أن ذكرى مرور 4 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة هي مناسبة سعيدة جدًّا بالنسبة إلى المصريين جميعًا، ولا يجب أيضًا أن ننسى أنه قد مر على حفر قناة السويس القديمة 150 سنة.