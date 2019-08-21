صور.. تامر حسني يشكر جمهور سلطنة عمان: "كانت حفلة فوق الرائعة"

نشر الفنان تامر حسني صورا لحفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان صلالة في سلطنة عُمان، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب تامر حسني: "بشكر كل الجمهور العماني الطيب الكريم على حسن الاستضافة وتشرفت بكل الحضور الغالي من جميع الجنسيات العربية الكريمة كما تشرفت بالجالية المصرية الكبيرة".

وتابع: "كانت حفلة فوق الرائعة وتجاوب فوق الوصف، شكراً مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عُمان".

واعتذر الفنان تامر حسني منذ فترة عن السفر لسلطنة عٌمان لإحياء حفل ضمن مهرجان صلالة بسبب مشكلة خاصة بتأشيرات فرقته وقرر السفر مرة أخرى بعد حل المشكلة.

ومهرجان صلالة السياحي هو حدث سنوي وموسم ثقافي يقام في منطقة صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان من 15 يوليو إلى 31 أغسطس كل عام ويشمل عددا كبيرا من الفعاليات الفنية.