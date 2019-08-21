مصور فيديو الاعتداء لـ"معاق الشرقية": "مش إنت قلت لي صورني أشوف نفسي؟"

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للشاب المعاق ذهنيًا الذي تم الاعتداء عليه بالضرب داخل صالون حلاقة بإحدى قرى مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

ويظهر في الفيديو الشاب المعاق بصحبة شخص يُعتقد أنه الذي قام بتصوير فيديو الاعتداء، ودار بينهما الحوار التالي:

مصور الفيديو: "دخلت قلت لي إيه؟"

الشاب المعاق: "قلت لك يالا نتصور".

مصور الفيديو: "قلت لك يالا قوم امشي ولا لا؟".

الشاب المعاق: "آه"

مصور الفيديو: "وانت ما رضتش وانت قلت لي صورني ولا لا عشان عايز تشوف نفسك".

الشاب المعاق: "آه".

مصور الفيديو: "إنت بتحب أبو سمرة ولا مبتحبش أبو سمرة؟".

الشاب المعاق: "بحب أبو سمرة".

مصور الفيديو: "طب مفيش بوسة لأبو سمرة؟"، فقبَّله الشاب المعاق على وجهه.

واختتم مصور الفيديو حديثه موجهًا كلامه لمن يصوره: "عرفت يا عم محمد عشان كل واحد عايز يشتهر".

كما نشر فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب المعاق ذهنيًا الذي تم الاعتداء عليه بالضرب داخل صالون حلاقة بإحدى قرى مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بصحبة الشاب الذي قام بتصوير الاعتداء.

ويظهر في الفيديو الشاب المعاق بصحبة الشخص الذي صور الاعتداء ويُدعى "أبو سمرة" والذي قال: "أنا ومصطفى حبايب ومحدش يقدر يزعلنا من بعض" ثم دار بينهما الحوار التالي:

مصور الفيديو: "بتحب مين يالا؟"

الشاب المعاق: "بحب أبو سمرة".

ويطلب منه مصور الفيديو أن يقبله: "بوس ياض أبو سمرة" ويقبله المعاق على وجهه.

ويرد مصور الفيديو: "أي واحد عايز يتشهر مش على قفانا وإيد واحدة أنا ومصطفى" ثم يقول له: "سلم ياض" ويسأله: "مين مثلك الأعلى يالا؟".

الشاب المعاق: "أنا وانت بس يا أبو سمرة رقم واحد في كفر أبراش".

وتابع مصور الفيديو: "أي واحد عايز يتشهر على قفانا لا وأي هايف عايز يعمل فندام علينا إحنا لا، ومصطفى ده حبيبي أنا اللي مربيه واسألوه أهه".

واستطرد موجهًا كلامه للشاب المعاق ومشيرًا للملابس التي يرتديها المعاق: "هدوم مين دي يالا؟" ويرد عليه الشاب المعاق: "بتاعتك".

قال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية إنه تم ضبط 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال فيديو يعتدون بالضرب على شاب معاق، وذلك بعد ضبط 3 آخرين في وقت سابق ليرتفع الإجمالي لـ 6 أشخاص.

وأشار إلى أنه فور تداول الفيديو جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا.

وتعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.

وأثار فيديو الاعتداء على الشاب غضب رواد السوشيال ميديا، وطالبوا جهات الأمن، بالتحرك وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.

وكانت أغلب التعليقات على المقطع: "حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما قال أحد المعلقين: "ربنا يرزقهم بأولاد زيه وبنفس الحالة دي، بالنسبة للحيوان اللي بيصور بدل ما يصور وينشر الفيديو ويقول يا عيني كان ممكن يدافع عن الولد ويبعده عنهم".