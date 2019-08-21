في ذكرى وفاته.. كيف سبق عبدالمطلب عمرو دياب في الغناء لـ"يوم التلات"؟

بصوته العذب وطريقته المميزة في الغناء التي برز من خلالها في الوسط الفني، ظلت أغاني محمد عبد المطلب جواهر خالدة تتوارثها الأجيال إلى اليوم، ويحيون بها ذكراه التي تحل اليوم، 21 أغسطس، بعد أن فارق الحياة عام 1980، تاركُا بصمات مميزة من أعماله مثل "ساكن في حي السيدة"، و"رمضان جانا".

تتزامن ذكرى رحيل "عبد المطلب" مع طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة "يوم تلات"، ضمن ألبومه "أنا غير" المرتقب طرحه خلال الفترة المُقبلة، لتشعل الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

"يوم تلات 3 بنات ندهولي".. كلمات بدأ بها "الهضبة" أغنيته الجديدة، محاولًا فك النحس وسوء الحظ الذي ارتبط دائما بيوم الثلاثاء، والذي اعتبره المصريون أسوأ أيام الأسبوع، ولكنه لم يكن أول من غنوا لـ"يوم التلات" بل سبقه الراحل "عبد المطلب".

مفارقة طريفة بأن تطرح أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب، بالصدفة بالتزامن ذكرى وفاة أول من غنى لـ"يوم التلات"، وهو "طِلِب"، وذلك من خلال أغنيته الشهيرة "السبت فات"، على ألحان محمود الشريف وكلمات أحمد عبد المجيد.

"السبت فات والحد فات وبعد بكره يوم التلات.. يوم التلات ميعاد حبيبي.. ميعاد حبيبي".. هكذا غنى عبد المطلب قبل سنوات كثيرة، معبرًا عن رأيه في "يوم التلات" هو يوم الحظ للقاء حبيبته، الموعد الذي طال انتظاره، ليثبت يوم الثلاثاء أنه موعد لقاء الأحبة وتلاقي العشاق.

افتتاح الغناء لـ"يوم التلات" جاء على يد عبد المطلب، وكأنه يسبق عصره، ويعلم المستقبل، ويعي تماما ما تتطلبه الأجيال القادمة من أغانٍ، ليضع الهضبة خلفه كثاني الفنانين الذين تحدوا نحس يوم الثلاثاء.