قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم عدد من العاملين بمصلحة الجمارك من المتميزين بمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولى، ومنحهم شهادات تقدير؛ لتشجيعهم على مواصلة العمل الجاد بما يُسهم فى تجاوز أي تحديات، والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة بتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

حرص الوزير على عقد اجتماع مع بعض من هؤلاء العاملين المتميزين، وقال موجهًا حديثه إليهم: «نُراهن على كفاءة العنصر البشري فى نجاح أى منظومة متطورة ؛ فالمصريون بإرادتهم وعزيمتهم قادرون على تجاوز التحديات وصنع المعجزات، ولكم منا كل الدعم؛ فمصر بقيادتها الحكيمة وأبنائها المخلصين تتغير للأفضل، ونحن على يقين بأنكم وغيركم من الكفاءات ستقدمون نموذجًا ملهمًا نستطيع البناء عليه فى باقى مراحل تطبيق منظومة النافذة الواحدة، مثلما استطاع المنتخب المصرى لكرة اليد للناشئين الحصول على بطولة العالم، متجاوزًا كل الصعوبات والتحديات».

أدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع هؤلاء العاملين، واستعرض أداء العمل بمنظومة «النافذة الواحدة»، داعيًا إلى تبنى عدد من المبادرات الخلاَّقة؛ بما يضمن التطوير المتواصل والتغلب على أى تحديات، بالتنسيق المستمر مع كل الأطراف ذات الصلة، والتشاور اليومى مع فرق الدعم الفنى فيما يطرأ من عقبات بالنظام الآلى والتعامل الأمثل معها، وفق أحدث الخبرات الدولية.

أصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون الجمارك؛ لدراسة تطوير قواعد الإفراج عن السلع الواردة بالتعاون مع جهات العرض مثل الحجر الزراعى، والحجر البيطرى، ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة، والإشعاع والدمغة والموازين، وغيرها بحيث يتم حذف بعض الخطوات أو الإجراءات التى لم تعد ذات جدوى الآن؛ بهدف تيسير الإجراءات للمتعاملين مع الجمارك وسرعة الإفراج عن السلع؛ بما يُسهم تدريجيًا فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وفق المعايير العالمية، مشددًا على أهمية الارتقاء بالقدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بمنظومة «النافذة الواحدة»، ومواصلة برامج التدريب المتبادل بين كل الأطراف ذات الصلة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة.

أكد الوزير أن نجاح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع الإلكترونى، رغم كل التحديات التى ظهرت آنذاك جاء نتيجة الجهد الدؤوب والقناعة الكاملة بأهمية مواكبة مصر للتطورات التكنولوجية العالمية؛ فلكل منظومة جديدة ومتطورة عقبات ونحن كفريق عمل واحد قادرون على تجاوز هذه العقبات.

حضر الاجتماع د. مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية لمتابعة التكليفات.

جدير بالذكر أن العاملين المتميزين المكرمين هم: هدى محمد محمود، مدير عام الورادات بجمارك الصادر والوارد، ومن المركز اللوجستي بمطار القاهرة الدولي، شريف عبد الحميد محمد، ومحمد حسان عيسى ، و محمد مصطفى أحمد، و محمد دسوقي محمد، ومصطفى محمد محمد ، ووائل عبد النبي محمد ، وشفيق أحمد شفيق.