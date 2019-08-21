هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منزلا في منطقة بيت حنينا شمال القدس، وأخطرت أكثر من 20 منشأة بالهدم والإخلاء.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المنزل يقع في حي العقبة ويعود لعائلة الرجبي، وأن جنود الاحتلال أغلقوا المنطقة وانتشروا بكثافة في محيط المنزل قبل هدمه بجرافة عسكرية.

كما وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت في محيط جدار الضم، والتوسع قرب مخيم قلنديا شمال القدس، تركزت في حي المطار الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام، أوامر مراجعة للمحاكم الإسرائيلية بخصوص منشآتهم، واليوم تم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.

وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت قبل شهر، وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري، فيما وصفتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بعد إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم عشرات المنازل جنوب القدس.

وأدان كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي أعمال الهدم، ودعوا إلى وقفها فورا، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة عقب اجتماع طاريء وقتها، إن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل.

وندد عريقات بهدم الاحتلال للمساكن الفلسطينية في القدس، مؤكدا أن الحكومة قررت وبتعليمات من الرئيس محمود عباس وضع كل ما يلزم لجبر الضرر عن العائلات المتضررة من إسكان وتعويض كامل، بحسب تعبيره.

من ناحية أخرى، طلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل وقف عمليات الهدم فورا لمنازل الفلسطينيين في القدس.