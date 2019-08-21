قال المهندس عادل دياب مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، إن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات للكليات التكنولوجية بمعهد المطرية، اليوم، بلغوا 65 طالبا، مؤكدا مد اختبارات القدرات ليوم إضافي عن الميعاد المحدد على أن تنتهي غدا، لإتاحة الفرصة للطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف "دياب"، لـ"الوطن"، أن الكلية شهدت إقبالا كثيفا من قبل طلاب الدبلومات الفنية نظامي الـ 3 و5 سنوات في بداية أيام اختبارات القدرات، مقارنة بالإقبال الضعيف لطلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنها تعد بمثابة فرصة ذهبية لطلاب الدبلومات الفنية.

وأكد أنه لا توجد أي معوقات في اختبارات القدرات؛ لأنها تعتمد على قدرات الطلاب ولا تعتمد على دراسة مناهج بعينها، موضحا أن الاختبارات تضمنت أسئلة متنوعة ما بين الحاسب الآلي، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، لقياس قدرات الطالب في أكثر من جانب حتى يكون مؤهلًا لطبيعة الدراسة التكنولوجية في الكلية.