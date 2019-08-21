أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، أنه جرى التواصل مع وزير الموارد المائية لتشغيل بئر جديد للمياه بمنطقة وادي السعال التابعة لمدينة سانت كاترين، وزيادة طاقتها من 400 متر مكعب مياه إلي 2000 متر مكعب في اليوم مما سيساعد علي إنهاء أزمة نقص المياه بالمدينة .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التى عقدت، اليوم، بديوان عام المحافظة في مدينة الطور، بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وطالب المحافظ رؤساء المدن بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي لواضعي اليد والتواصل المستمر مع المواطنين لسداد 10٪ من قيمة الأرض بدلا من 25 ٪ ، علي أن يجرى سداد باقي المبلغ علي 3 سنوات، معلنا إنهاء إجراءات تقنين قطعتي أرض بمدينة أبورديس .