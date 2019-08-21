مدبولي يرأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات "الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والري، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية"، والخبراء المختصين.

الوزراء: مصر قدمت مقترحا فنيا عادلا يراعي احتياجات إثيوبيا لكهرباء السد

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، مبينا أن مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر اليوم، أن اللجنة أكدت أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث والذي كان مٌقرراً أن يٌعقد يومي 19 و20 أغسطس 2019، ليصبح خلال يومي 15 و16 سبتمبر 2019 للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.