"تموين الإسكندرية" تضبط تقاوي زراعية مجهولة المصدر

تمكنت إدارة تموين العامرية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، من ضبط مخزن بمنطقة العامرية يحتوي على عدد 80 شيكارة بيكربونات صوديوم تزن الشيكارة 25 كيلوجرام مجهولة المصدر، و19جوال فول يزن الجوال 50 كيلوجرام مجهول المصدر.

كما أسفرت الحملة التي شنتها إداة تموين العامرية لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، عن ضبط مخزن بقرية بيصار بمنطقة بنحر السكر والتحفظ على عدد 80 شيكارة تقاوي محصول بنجر تزن الواحدة نحو 4 كيلوجرام مستورد بدون فواتير ومجهولة المصدر.

جرى تحريز الكميات المضبوطة التي بلغت نحو 3 أطنان و270 كيلوجرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.