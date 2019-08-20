قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، إنه تم الانتهاء من 50% من أعمال الصيانة الشاملة لجرس دير سابا، بمحطة الرمل، والذي بدأت أعمال الترميم له منذ منتصف يوليو الماضي من خلال أخصائي الترميم المختصين في المنطقة، وتحت إشراف مفتشي آثار منطقة وسط الإسكندرية، وبالتنسيق مع مسئولي دير سابا، وذلك في إطار الحرص على إظهار الجرس الأثري بالمظهر الحضاري اللائق.

وأضاف "متولي" فى بيان اليوم، أن الناقوس غني بالزخارف النباتية والهندسية، ويظهر عليه نقش الملاك المجنح، والذي تعلو رأسه الهالة للتقديس، لافتا إلى إمكانية استغلاله سياحيا؛ لاستخدامه لإلقاء الضوء على أجراس الكنائس في القرن الـ19.

وأكد أن الجرس الأثري بدير سان سابا التابع لطائفة الروم الأرثوذكس، يرجع تاريخه إلى عام 1838 حيث يبلغ عمره 181 عاما، والذي أهداه الإمبراطور نيقولا الأول إلى محمد على، والي مصر، ليتم وضعه بالإسكندرية.