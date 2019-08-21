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ملحمة حب في استقبال أسياد

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تعيين رؤساء أقسام جدد في كليتي الطب البشري والبيطري بأسيوط

تعيين رؤساء أقسام جدد في كليتي الطب البشري والبيطري بأسيوط

بالصور.. نقابة المعلمين تبحث ميدانيا سبل تطوير نادي الشاطئ بالإسكندرية

بالصور.. نقابة المعلمين تبحث ميدانيا سبل تطوير نادي الشاطئ بالإسكندرية

المجلس السيادي بالسودان يؤدي اليمين.. تحديات ومطالب الجمهورية الجديدة

المجلس السيادي بالسودان يؤدي اليمين.. تحديات ومطالب الجمهورية الجديدة

"مدبولى" يعقد اجتماعا لإعفاء غير القادرين على دفع اشتراكات "التأمين الصحى"

"مدبولى" يعقد اجتماعا لإعفاء غير القادرين على دفع اشتراكات "التأمين الصحى"

في يومهم العالمي.. أهالي ضحايا الإرهاب بمصر لـ"الوطن": إحياء لقلوبنا

في يومهم العالمي.. أهالي ضحايا الإرهاب بمصر لـ"الوطن": إحياء لقلوبنا

"الماعز والتوفو والموتزاريلا".. جبن سحرية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

"الماعز والتوفو والموتزاريلا".. جبن سحرية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

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الفصل بين أطفال المهاجرين وذويهم.. معضلة تهدد أجيال المستقبل

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"العلم في الراس مش في الكراس".. رفاعي يتقن 5 لغات بدون كورسات

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"مسعد" ينقل المرضى مجاناً فى "بنها": لازم كلنا نساعد بعض

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صور.. 3 أشقاء فقدوا بصرهم في أعمار مختلفة: نحتاج لقرنيات لإعادة الأمل

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