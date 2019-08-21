"القوى العاملة": 23 ملتقى توظيف وفرت 263 ألف فرصة عمل فى 3 سنوات

كشف وزير القوى العاملة أن الحكومة نجحت، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فى تجفيف أهم منابع وأسباب الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن مصر تبنّت استراتيجية شاملة للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً عدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ 2016، وهو من أهم إنجازات القيادة السياسية التى أولت اهتماماً بهذا الملف، إذ اتخذت 3 إجراءات للقضاء على الظاهرة تمثلت فى التدابير الأمنية، والتشريعية، فضلاً عن توفير فرص عمل.

إقبال الشباب على وظائف الملتقيات ارتفع من 15 إلى 85%.. و"حجّمنا" محاولات الهجرة غير الشرعية

وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، أن ملتقيات التوظيف كان لها النصيب الأوفر فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث عقدت وزارة القوى العاملة 23 ملتقى توظيف فى محافظات الجمهورية خلال الفترة من مايو 2016 حتى مارس 2019، وفرت أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وتراوحت نسب إقبال الشباب فى البداية على هذه الفرص حول 15% وبدأت النسبة فى الزيادة تباعاً بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصل الإقبال على وظائف هذه الملتقيات 85%، بالإضافة إلى 63 ألف فرصة عمل أخرى بشركات القطاع الخاص، فضلاً عن عقد 85 اتفاقية عمل جماعية مع كثير من مؤسسات وجهات عمل القطاع الخاص لتوظيف الشباب وصرف علاوات للعاملين بها ومساواتهم بالامتيازات التى حصل عليها العاملون بالقطاع الحكومى، موضحاً أن شركات ومصانع القطاع الخاص فتحت أذرعها لاستقبال الشباب فى الوظائف وتدريبهم.

ومن أهم ملتقيات التوظيف التى أسهمت فى توفير فرص العمل للشباب وإبعادهم عن فكرة اللهث وراء الهجرة، ملتقى التوظيف بمحافظة الجيزة الذى عُقد بمركز شباب الجزيرة، ووفر 9200 فرصة عمل، منها 30% لذوى الاحتياجات الخاصة، من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بمشاركة 70 شركة من «أكتوبر والقرية الذكية والعجوزة» برواتب تتراوح بين 1200 و3500 جنيه، وملتقى التوظيف الأول بمدينة العاشر من رمضان الذى نظمته مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بالعاشر، فى ديسمبر 2018، وشاركت فيه 75 شركة ومصنعاً من مدن الصالحية الجديدة وبلبيس الصناعية والعاشر من رمضان وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير 11 ألفاً و108 فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف التخصصات برواتب وحوافز مجزية.

شركات القطاع الخاص فتحت أذرعها للحكومة

ويأتى ملتقى التوظيف فى الإسماعيلية 15 يناير 2019 من بين الملتقيات المهمة، إذ أقيم تحت شعار «الإسماعيلية بلا بطالة»، فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة»، حيث وفر الملتقى 12 ألفاً و110 فرص عمل، منها 721 فرصة لذوى الاحتياجات الخاصة لحمَلة المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، شارك فيه 25 شركة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه وتزيد وفقاً للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة، ثم ملتقى التوظيف بالمنيا فى يناير 2019 وتوزيع 1444 شهادة أمان على عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، وملتقى التوظيف الذى نظمه حزب «حماة الوطن» فى 23 مارس الماضى، بنادى بهتيم الرياضى بشرق شبرا الخيمة بالقليوبية، والذى وفر 5000 فرصة عمل بمشاركة 49 شركة، وكذلك ملتقى التوظيف الذى نظمه المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة، ووفر نحو 4000 فرصة للتشغيل عن طريق التدريب أولاً من خلال 23 شركة من كبرى شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات والحاسب الآلى.

ووفر ملتقى التوظيف الذى عقدته وزارة القوى العاملة فى فبراير 2019 بالتنسيق مع محافظة المنوفية، 9490 فرصة عمل بمشاركة 76 شركة، وخلال الملتقى وجّه وزير القوى العاملة رسالة للمهاجرين غير الشرعيين، قائلاً: «وفروا فلوسكم.. أوروبا دلوقتى غير زمان»، موضحاً أن الهجرة غير الشرعية لا تتم مجاناً بل تتكلف أموالاً كثيرة قد تصل لـ100 ألف جنيه، مخاطباً الشباب بتوفير هذه المبالغ واستثمارها داخل مصر بدلاً من أن يعرّضوا حياتهم للموت، مؤكداً أن الوزارة تحارب الهجرة غير الشرعية عن طريق ملتقيات التوظيف وتوفير فرص عمل.

وفى مارس الماضى عقدت الوزارة، متمثلة فى مدير القوى العاملة بالفيوم، ملتقى توظيف وفر 6750 فرصة عمل لجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوى القدرات الخاصة وفقاً لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلاً عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة، وأخيراً ملتقى التوظيف الأول بأسيوط فى أبريل 2019 الذى أسهم فى توظيف وتدريب 3532 من الشباب والخريجين بمشاركة أكثر من 50 شركة من داخل أسيوط وخارجها.

الهجرة فى أرقام

574 مدرباً تم اعتمادهم من الوزارات المعنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

12 دورة تدريبية تم تنظيمها لتوعية 304 من الشباب بمخاطر الهجرة.

3 دورات نظمتها الكنيسة الأرثوذوكسية فى محافظة قنا عن الهجرة.