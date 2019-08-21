قالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، إنها سبقت وأن رفضت مشاركة الفنان محمد هنيدي في إحدى الأفلام المصرية، حيث عّرض عليها أحد المنتجين المشاركة في الدراما المصرية بفيلم سينمائي مع محمد هنيدي، فوافقت في بداية الأمر.

وأضافت الشعيبي، خلال حوارها ببرنامج "The plane"، الذي يُعرض على شاشة "atv" الكويتية، " قولت للمنتج جهز العقد وجهز لي النص، ووضعت شروط أن يكون اسمي في الفيلم مع النجوم وأبطال العمل، ولا يتم عمل مونتاج لأي مشهد مش مشاهدها في العمل، ويكون مستوايا نفس مستوى البطل".

وتابعت: "شروطي اترفضت، بس عادي هو أنا هرخص نفسي!، أنا ليا جمهور في القاهرة، أقسم بالله بمشي في الشارع بالقاهرة بيتصوروا معايا ويندهولي بالفنانة، ليه بقى استرخص نفسي، ياريت تجلنا أعمال من مصر تاني وهنرحب بيها بس تليق بينا كخليجيين".