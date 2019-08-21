قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر زودت مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الحركة، لأن الاقتصاد كان مكبلًا لسنوات عديدة، والآن يتم تفكيك تلك العمليات بطرق أكثر مرونة.

وأضاف عادل، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه وبالرغم من وجود أزمة مالية عالمية لم تتأثر بها مصر "مرونة الاقتصاد عندنا وقدرتنا على امتصاص الأزمات بقت أكبر وأقوى"، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أضفى عليها روح جديدة بعد زيادة الحد الأقصى من 5 إلى 10 ملايين جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد عليها اقتصاد دولة الصين بنسبة 90% من حجم السكان ومصر تعتمد عليها بنسبة 80% من الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه تبنى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإنشاء 4500 مصنع تعتبر مبادرة في غاية الأهمية، وستمثل طفرة خلال الفترة القليلة المقبلة.