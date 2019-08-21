أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على تعديل موعد الاجتماع السداسى بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة الإثيوبى، الذى كان مقرراً يومى 19 و20 أغسطس الحالى، ليصبح 15 و16 سبتمبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

مجلس الوزراء: قدمنا مقترحاً عادلاً يُراعى مصالح إثيوبيا

وقال متحدث مجلس الوزراء إن اللجنة العليا لمياه النيل استعرضت، اليوم، مراحل المفاوضات بين الدول الثلاث، وما استغرقته من مدة طويلة دون التوصل إلى اتفاق، وأكد أن مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً يُراعى مصالح إثيوبيا واحتياجاتها من الكهرباء دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

وأوضح «سعد» أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزيرى الخارجية والموارد المائية وممثلى وزارة الدفاع والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وخبراء مختصين، أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمنى محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة لتعديل موعد الاجتماع، بناء على طلب الجانب الإثيوبى.

وقال مصدر مسئول بملف مياه النيل إن أسباب التأجيل المتكرر للاجتماع الذى كان مقرراً عقده فى أبريل الماضى تعود إلى الأحداث التى شهدها السودان مؤخراً، وسيشهد الاجتماع المقبل بحث تخطِّى عقبة إطلاق تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة وتأثير سد النهضة على مصر والسودان، ووضع قواعد الملء الأول وتشغيل السد الذى تبلغ سعته التخزينية 14 مليار متر مكعب فقط، بينما تصل السعة النهائية له 74 مليار متر مكعب.

وأكد أن الملء الأول لخزان سد النهضة تأثيره محدود على مصر والسودان، ويخصم من حصتى البلدين، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه التأكد من قدرة الجانب الإثيوبى على التخزين خلال الموسم الحالى للفيضان، الذى بدأ الشهر الحالى.