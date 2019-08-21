تستهدف وزارة البترول الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المنازل على مستوى الجمهورية المهيأة لذلك خلال عامين، ومن ثم استكمال باقي العقارات غير المهيأة بعد الانتهاء من توصيل المياه والكهرباء إليها، حسبما أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأضاف "عبد العزيز"، أنه جرى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون منزل، بالتقسيط على 56 سنة ودون مقدم خلال العام الماضي، وهناك ما يقرب من 10 ملايين منزل جرى توصيل الغاز الطبيعي إليها.

وقال إن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليون منزل هذا العام، وهناك خطة لتوصيل الغاز بنظام التقسيط.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وجه ببدء خطة تصنيع ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل بعض السيارات من العمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي.