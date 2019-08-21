قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تطبق حزمة برامج حماية اجتماعية لا تطبقها أي دولة أخرى في العالم.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية "الحياة"، أن مجموعة البرامج التي وضعتها الحكومة هي التي مكنتنا من مواجهة الدواء المر للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة تعمل على الحماية الاجتماعية بمعناها التقليدي، ليس فقط بإعطاء مبالغ مالية فقط للمرأة المعيلة لكن استدامة مصدر الدخل، من خلال مساعدة المرأة المعيلة في توفير مصدر دخل ثابت، وذلك من خلال مشروع صغير بمبلغ يعطى على هيئة قرض ميسر أو مبلغ كمنحة، وتستخدمه المرأة المعيلة عن طريق عدد من المشروعات الصغيرة التي تناسب طبيعة الحياة في القرى.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، أن جهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز القومي للمرأة يضمن التسويق لمثل هذه المشروعات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع رؤساء وممثلي الشركات المصنعة للميكروباصات والميني باصات؛ لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.