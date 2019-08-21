يلقى الملف الصحي اهتمامًا بالغًا من مؤسسة الرئاسة في مصر، وهذا يتضح في تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من المبادرات الصحية الفترة الأخيرة، مثل 100 مليون صحة، ومبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة، وغيرها من المبادرات، التي تّصب في صالح صحة المواطنين، حسبما أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، على شاشة "النهار".

وأوضح "راضي"، أن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة كان مستهدفا بها 18 ألف مواطن، ولكن بتوجيهات مباشرة من السيسي وصل العدد إلى 215 ألف مواطن، بتكلفة تجاوزت الـ2 مليار جنيه، مؤكدًا أن السيسي وجه باستمرار هذه المبادرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتحت إشرافه، مؤكدًا أن الملف الصحي وتطوير الخدمات الصحية من الأهداف التي تم إعلانها بجانب الإصلاح الإداري والاهتمام بالتعليم في المرحلة الحالية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن منظمات المجتمع المدني تشارك في توجه الدولة للقضاء على قوائم انتظار المرضى، فضلًا عن أن هناك إشادة دولية كبيرة من منظمة الصحة العالمية لما يتم من مبادرات في مصر سواء مبادرة فيروس سي، التي شملت الكشف على أكثر من 50 مليون مواطن وتقديم العلاج لهم أو غيرها من المبادرات الرئاسية لصالح "صحة المواطنين".

كما أشاد بارتفاع نسبة الاشتراك منظومة التأمين الصحي الشامل في بور سعيد، حيث ذكر أن نسبة الاشتراك وصلت لـ40% من سكان المحافظة، وأن الخدمات داخل المنظومة بدأت بالفعل ولكن بشكل تجريبي، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح مرحلة جديدة من الرعاية الصحية، تُحاكي أفضل النظم الصحية في العالم.

من ناحية أخرى، تحدث "راضي"، عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، حيث ذكر أن الاجتماع ركز على الشق التقني الخاص بتكنولوجيا المعلومات في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي منذ بدء هذا المشروع القومي الكبير بأن تتم كل مراحل العاصمة الإدارية بأعلى المعايير والجودة والدقة لتكون مرحلة جديدة في العمل الحكومي على وجه الخصوص، نظرًا لنقل كل المؤسسات والأجهزة بما يحقق الإصلاح الإداري.