رد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري ووزير الآثار السابق، على ادعاءات وجود آثار فرعونية على سطح المريخ، قائلا: "دي خزعبلات، وكلام متخلف من شخص متخلف"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "حواس"، أن بعض الأشخاص حول العالم لديهم مهووسون بالآثار المصرية عامة وبالأهرامات خاصة، والذي يصل إلى حد الجنون بها، كما زعم منهم أن اليهود عم بناه الأهرام الحقيقيين، ووصل الأمر بهم إلى عمل برنامجا تليفزيونيا في مدينة "لوس أنجلوس" منذ 6 سنوات يتحدث أن كائنات فضائية وراء بناء الأهرامات.

وتابع: "لو فيه تابوت فعلا زي ما بيقولوا اكُتشف في المريخ، طب لية مجابوش صورة وعملوا إعلان رسمي، ووكالة ناسا الفضائية مقالتش ليه بشكل رسمي"، موضحًا أنه يتلقى اسبوعيا أكثر من "أيميل" يزعم فيها البعض أن مصر تخبئ أدلة تؤكد أن فضائيين هم وراء بناء الاهرامات، وأن هناك أدلة أسفل تمثال أبوالهول تؤكد اعتقادهم.

وواصل: "الناس دي لما بتقف قدام الهرم بدون ما يدرسوا الهرم لا يمكن أن يتصوروا أن الهرم بناه أشخاص زينا، وميعرفوش أن الأهرامات كانت المشروع القومي لمصر كلها، الـ 3 مليون نسمه اللي كانوا عايشين في جنوب وشمال مصر اشتركوا في بناه الهرم، والعائلات الكبيرة وقتها كانت بتبعت العمال والأكل عشان ميدفعوش للدولة ضرائب".