وثيقة لـ"سرية المعلومات" بين "الإنتاج الحربي" وشريكها البيلاروسي

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، مراسم توقيع مذكرة الحفاظ على سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "أمكودور".

كما وقع الجانبان، مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الريفية وشركة "أمكودور" البيلاروسية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

البروتوكول يهدف يهدف إلى تعميق نسبة التصنيع المحلي لـ45% بحلول 2022

يأتي التوقيع في إطار إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، واستكمالًا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" وشركة "أمكودور" البيلاروسية سبتمبر 2018 للتصنيع المشترك للوادر والمعدات الثقيلة والملحقات الخاصة بها.

ويهدف البروتوكول إلى تعميق نسبة التصنيع المحلي لتصل إلى 45% بحلول عام 2022 .

سفير بيلاروسيا يثني على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي

وأثنى "راتشكوف" على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات البيلاروسية وإلتزامها الدقة، وهو الأمر الذي يشجع إلى عقد المزيد من الشراكات مع شركات الإنتاج الحربي.

وأكد سفير بيلاروسيا أن بلاده مهتمة بتوسيع مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملحوظ ومن طفرة صناعية واقتصادية كبيرة أثمرت عن عدد من الإنجازات في تنفيذ المشروعات القومية في العديد من المجالات التنموية، مضيفاً أن القيادة السياسية في الجانبين تسعى لإقامة شراكات صناعية جديدة بين البلدين.

أوسنوفسكي: نثق في الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لشركات الإنتاج الحربي

فيما أعرب مستر في أوسنوفسكي، عن ثقته في الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، وما تقوم به للمساهمة في دعم الصناعة الوطنية والاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف المجالات لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وكذا ما يتميز به مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال، يتوفر به خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية مما يساعد على نجاح توطين صناعة اللوادر والمعدات الثقيلة والملحقات الخاصة بها بمصر.

وعبر مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، عن ثقته في قدرات وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي، مبينا أنه دائم الاستعداد للتعاون المثمر والبناء مع الجهات والمؤسسات الوطنية في كافة المجالات.

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج مكونات "اللوادر، الكراكات، الجريدارات" بشركات الإنتاج الحربي وشركات القطاع الخاص، موضحا أن هذا التعاون يهدف إلي التصدير للدول العربية والإفريقية خاصة المشاركة بإتفاقية "الكوميسا".

الجدير بالذكر، بأنه جرى الاتفاق عى وضع خطة محددة المسؤوليات والتوقيتات وعقد لجنة أسبوعياً لمتابعة تنفيذ جميع أوجه المشروع من تصنيع وتسويق.