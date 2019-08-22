عقد محمد سعفان وزير القوي العاملة، اجتماعا لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمنيا لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التي تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه في العمل؛ بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

وناقش الاجتماع، مناقشة ما ظهر من ملاحظات وفي أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات فى المستقبل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني، ليجرى مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.

وقال أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية، إن الاجتماع تناول شرح مبادرة "مفتش جديد" وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التي سوف يتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه المفتشين في التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والاجراءات بين الجميع.

وأكد أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية ، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلى أن رسالة وزارة القوى العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

حضر الاجتماع مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا، والمهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، والمهندس محمود محمد مهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا، وجميع مديرى المكاتب وجميع المفتشين بالمنيا.