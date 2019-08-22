قال الدكتور يوسف العبد، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأفريقي الأول للتصدير إلى أفريقيا، إن ثلاث شركات من دولة تشاد أعلنت انضمامها لمبادرة مصر في قلب أفريقيا ورغبتهم في التعاون مع الشركات المصرية المنتجة للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف.

وأشار العبد، في بيان للنقابة اليوم، إلى أن انضمام تلك الشركات يعد نجاحا كبيرا للمؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف لأفريقيا والذي سيعقد فى أكتوبر القادم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأن مبادرة مصر فى قلب أفريقيا ولدت عملاقة وستجنى ثمارها بفتح أسواق للشركات المصرية في أفريقيا.

كما أوضح أن الشركات التشادية، التي أعلنت انضمامها المبادرة واستيراد الادوية البيطرية المصرية هي شركة باش تشاد وهي شركة وطنية تشادية متخصصة في مجال استيراد الأدوية البيطرية ويمثلها الدكتور البيطري أحمد محمد أبكر، والدكتور صادق هاشم، وشركة الساڤنا للخدمات البيطرية وشركة الساحل والصحراء للخدمات البيطرية.