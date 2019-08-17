لقى فكهانى بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها مصرعه على يد مسجل خطر، إثر إصابته بطلقات نارية اطلقها صوبه القاتل فأرداه قتيلا وسط ذهول وصرخات المارة وفر هاربا وذلك لخلافات قديمة بينهما.

كان مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز قد تلقى بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها بمصرع فكهانى يدعى "خالد" على يد مسجل خطر إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات سابقة فاطلق المسجل الرصاص من سلاحا بحوزته فسقط المجنى عليه غارقا فى دمائه وتوفى في الحال.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام عبدالله .م وشهرته أورما "مسجل خطر" إلى الكوبرى بصحبة آخرين حيث مكان جلوس المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة لوجود خلافات بينهما فقابله ونشبت بينهما مشادة كلامية فقام المتهم بإطلاق الأعيره النارية بشكل عشوائى مما أصاب الفكهانى بعدة طلقات أدت إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة ضبط وإحضار المتهم.