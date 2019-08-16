تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط عنصر إجرامي في دمياط بحوزته مايقرب من 13 كيلو جرام من البانجو بقصد الإتجار.

وقال بيان أمني اليوم، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.. فقد تمكن مركز شرطة دمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط ( صاحب سجل جنائية مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "مخدرات")، وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات من ذات العيار - 12,5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- مبلغ مالى).

وأضاف البيان أنه بمواجهته اعترف بحيازته المخدر بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.