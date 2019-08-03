قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حبس والد فتاة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتلها إثر تعديه عليها بالضرب حتى الموت.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة إبراهيم بوصول بلاغا يفيد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا داخل منزل أسرتها بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، والاشتباه في وفاتها جنائيًا.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين وجود آثار اعتداء بالضرب على الفتاة، وجرى ضبط والدها للاشتباه في وفاتها جنائيًا وتبين قيامه بالاعتداء عليها بضرب أفضى إلى موت.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة كما قررت حبس الأب 4 أيام.