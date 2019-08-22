استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، ياوا تسيجان، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعددا من رؤساء اللجان وأعضاء البرلمان بتوجو.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي رحب برئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وتوجو، وأعرب عن التطلع لمزيد من تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما على المستوى البرلماني.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة، مؤكداً أن مصر تساند جهود التنمية في توجو من خلال دعم الخطة الوطنية للتنمية، ودورات تأهيل الكوادر وبناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ونقلت رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية تحيات الرئيس التوجولي فاوري أياديما، للرئيس، مؤكدة اعتزاز بلادها الكبير بمصر قيادة وشعباً، وبدورها التاريخي في القارة الأفريقية، الذي تعزز خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتم تتويجه برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

كما أشادت بالتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر، مؤكدة نجاح مصر تحت قيادة الرئيس في تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية المتسارعة، لتصبح مصر نموذجاً ملهماً لدول القارة الأفريقية.

وأعربت "تسيجان" عن تقدير بلادها الكبير لما تقدمه مصر لتوجو من دعم في مختلف المجالات، مشيرة إلى اهتمام توجو بنقل الخبرات المصرية في مجال تمكين الشباب، واهتمام الرئيس التوجولي بعقد المنتدى الرئاسي التوجولي الأول استلهاماً من النموذج المصري في منتديات الشباب الوطنية والعالمية.

وأضاف راضي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني، وأكد الرئيس أهمية الدور المحوري الذي تلعبه برلمانات الدول الأفريقية، ليس فقط في تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية بالقارة، إنما أيضاً في تعزيز روابط الأخوة والتضامن الأفريقية التي تجمع بين شعوب القارة، موضحا أن الأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها القارة حالياً تتطلب الارتقاء بدور البرلمانات في التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم والتواصل بينها.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وتمكين المرأة، حيث أكد السيد الرئيس على الدور الهام الذي تقوم به المرأة المصرية في شتى مناحي الحياة، وتمثيلها المرتفع في البرلمان والمجالس المحلية طبقاً للدستور المصري، وهو الدور الهام الذي تقوم به المرأة الأفريقية كذلك في القارة.

وتم التوافق خلال اللقاء على التركيز على موضوعات تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة، من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتوفر فرص العمل لأبناء القارة، لاسيما في ضوء بدء المرحلة التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال أعمال القمة الاستثنائية الأخيرة بالنيجر.