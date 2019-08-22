إيقاف أستاذ بجامعة دمنهور 3 شهور عن العمل لاتهامه بتلقي رشاوى

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، اليوم، إيقاف أستاذ بكلية التجارة بالجامعة، لمدة 3 شهور عن العمل، أو لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، وذلك على خلفية تلقي رشاوى مالية من الطلبة الوافدين.

وقال رئيس الجامعة: "إنه بناءً على التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بالجامعة، تم إصدار القرار رقم351 بإيقاف أستاذ المحاسبة، لمدة 3 شهور عن العمل أو لحين انتهاء التحقيقات معه.

وكانت جامعة دمنهور، تلقت تقريرا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن مخالفات منسوبة إلى الدكتور "ع.ا.ل"، أستاذ المحاسبة، بخصوص حصوله على رشاوي مالية من الوافدين، طبقا لما هو وارد تفصيلا بمذكرة الهيئة.