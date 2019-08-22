رئيس البنك الأهلي: قرار خفض الفائدة يخدم الاقتصاد الوطني

كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن خفض البنك المركزي المصري الفائدة مساء اليوم بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه قرار صائب، ويشير إلى اتباع المركزي سياسة نقدية توسعية تستهدف تنشيط الاقتصاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن القرار يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم زيادة الإنتاج والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة كما يعمل على تخفيض تكلفة الدين المحلي.

ولفت عكاشة إلى أن تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي وتوجهات بنوك مركزية حول العالم بتخفيض الفائدة ونجاح المركزي في تحقيق معدلات تضخم منخفضة خلال الآونة الأخيرة دعم الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1.5٪ ليصل إلى 14.25٪، و15.25٪ على الترتيب.