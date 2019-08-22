قال شاهد عيان على حادث مصرع 4 أشخاص في بلاعة بصدفا بمحافظة أسيوط، إن الحادث وقع فى الخامسة مساء، والمتوفين ثلاثة عمال بمجلس المدينة، سائق وعاملين على سيارة الكسح، جميعهم عمالة موسمية، عدا السائق، والرابع مواطن يسكن بجوار مكان الحادث، وتوفي أثناء محاولته إنقاذهم.

وأضاف الشاهد، أن سبب الحادث سقوط الخرطوم الخاص بسيارة الكسح، وليس لفقد أحدهم أحد متعلقاته، كما جاء ببيان المحافظة، مشيرا إلى أن الصرف الصحي لم يصل لجميع المناطق بمدينة صدفا، الأمر الذى دفع العمال، لتفريغ حمولة السيارة في بالوعة صرف في منطقة تتمتع بخدمة صرف صحي، بدلا من تفريغها بالترعة.

وعلى صعيد آخر، أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق ومعرفة ملابسات الحادث، وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة صدفا، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بسقوط 4عمال ببالوعة صرف بمدينة صدفا.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والإنقاذ، وتم انتشال العمال الأربعة 2 منهم جثث هامدة، و2 في حالة إعياء شديدة توفوا أثناء نقلهم للمستشفى، وبالفحص تبين مصرع كلا من "عصام زهران محمد" 42 سنة، و"أيمن سعد محمد " 47 سنة، و"زين عبد الستار حسين "30 سنة، و"لاوى نشأت مجاهد " 16سنة، وجميعهم من العمالة الموسمية بشركة الصرف الصحي بأسيوط.

وكشفت التحريات، التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام العمال بتفريغ حمولة صرف صحي من بيارة صرف بمنطقة لم يدخلها الصرف الصحى بعد، في بالوعة صرف صحي رئيسية، سقط فيها خرطوم السيارة، فنزل أحدهم لانتشال الخرطوم، لكنه أصيب باختناق وغرق، وكلما حاول زميل إنقاذ سقط هو الآخر وتوفى الأربعة في هذه البالوعة.

وجرى نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة مستشفيات صدفا والغنايم المركزي، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.