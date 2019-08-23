ضبط ربة منزل تمارس الرذيلة بمقابل مادي بمنزلها في الغردقة

تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط ربة منزل بتهمة إدارة مسكنها في الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مادية في مدينة الغردقة.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة من ضباط مباحث الآداب برئاسة الرائدين خالد متولي، ومحمود عبدالوهاب، وكيلي المباحث، تحت إشراف المقدم هيثم الشيخ رئيس مباحث الآداب، من ضبط ربة منزل تدير مسكنها في الأعمال المنافية للآداب بالغردقة، وتم ضبطها أثناء ممارسة الرذيلة مع عامل داخل الشقة، مقابل 300 جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.