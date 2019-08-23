علق الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، على العلاقات المصرية - الأمريكية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت أسوأ فترة في تاريخها خلال فترة تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أوباما أساء للعلاقات المصرية - الأمريكية وأضر بها وأوقف المعونة العسكرية لمدة 3 سنوات وكانت مصر في الطريق إليها، وقام باستبعاد مصر من الاتفاق التجاري وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة، خلال تلك الفترة ، قوم باستقبال جماعات الإخوان المسلمين والمعارضة.

وأشار إلى أنه بوجود دونالد ترامب شهدت العلاقات المصرية الأمريكية عودة من جديدة في أحسن أحوالها منذ أيام كارتر والسادات، وقام باستئناف المعونة العسكرية والاقتصادية وأعاد مصر مجددا إلى المنتدى الاقتصادي وأصبح التعاون العسكري جيد للغاية.