قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات اليوم

تشهد عدة مناطق بحي الهرم بالجيزة انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة، من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم على الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم، للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب ويتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياه لمدة 8 ساعات.

وأضافت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه هي: (مساكن الضباط بالرماية، إسكان الشباب، عزبة جبريل، كوم بكار، كفر نصار، كفر غطاطى، الوفاء والأمل)، بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم (شارع ترعة المريوطية، الكوم الأخضر، الثلاث طوابق، التعاون، المطبعة، حسن محمد).