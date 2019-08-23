شيع اليوم المئات من أهالي مركز صدفا جثامين 4 أشخاص، بينهم عاملين بمجلس مدينة صدفا وسائق سيارة كسح تابعة لمجلس المدينة، كانوا لقوا مصرعهم أثناء قيامهم بتفريغ حمولة صرف في بالوعة صرف صحي بمدينة صدفا في محافظة أسيوط.

وكانت نيابة قد صرحت بدفن الجثامين الأربعة للمرة الثانية، وذلك بعد أن أمرت مساء أمس بعودة الجثث للمستشفى مرة أخرى، بعد أن صرحت لإدارة المستشفى بتسليمها لذويهم، ووصلت الجثث بالفعل للمنازل وجرى تجهيزها للدفن، فوجئ الأهالي بسيارات الشرطة تصل بقرار جديد للنيابة بإعادة الجثث مرة أخرى لمشرحة المستشفى، وإلا لن يتم استخراج تصريح الدفن.

وذكر مصدر لـ"الوطن" أن المحامي العام وصل صدفا مساء أمس، وعاين الجثث وجرى عرضها مرة أخرى على الطب الشرعي دون أن يعلم أحد سبب لذلك.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بسقوط 4 أشخاص ببالوعة صرف بمدينة صدفا.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والإنقاذ، وجرى انتشال العمال الأربعة 2 منهم جثث هامدة، و2 في حالة إعياء شديدة توفوا أثناء نقلهم للمستشفى، وبالفحص تبين مصرع كلا من "عصام زهران محمد" 42 سنة، و"أيمن سعد محمد " 47 سنة، و"زين عبد الستار حسين "30 سنة، و"لاوى نشأت مجاهد " 16سنة، بينهم عاملين وسائق بمجلس مدينة صدفا

وحاول السائق إنقاذ العمال فسقط معهم وكشفت التحريات، التي قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام العمال بتفريغ حمولة صرف صحي من بيارة صرف بمنطقة لم يدخلها الصرف الصحي بعد، في بالوعة صرف صحي رئيسية، سقط فيها خرطوم السيارة، فنزل أحدهم لانتشال الخرطوم، لكنه أصيب باختناق وغرق، وكلما حاول زميل إنقاذ سقط هو الآخر وتوفى الأربعة في هذه البالوعة.

وجرى نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة مستشفيات صدفا والغنايم المركزي، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال شاهد عيان إن الحادث وقع في الخامسة مساء، والمتوفين ثلاثة عمال بمجلس المدينة، سائق وعاملين على سيارة الكسح، جميعهم عمالة موسمية، عدا السائق، والرابع مواطن يسكن بجوار مكان الحادث، وتوفي أثناء محاولته إنقاذه.

وأضاف الشاهد، أن سبب الحادث سقوط الخرطوم الخاص بسيارة الكسح، مشيرا إلى أن الصرف الصحي لم يصل لأغلب المناطق بمدينة صدفا، الأمر الذى دفع العمال، لتفريغ حمولة السيارة في بالوعة صرف في منطقة تتمتع بخدمة صرف صحي، بدلا من تفريغها بالترعة.

وسياق آخر أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم، تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة وطالب محافظ أسيوط اللجنة، التي تم تشكيلها، بمعرفة ملابسات الحادث، والتحقيق في الواقعة، ومتابعة تقرير النيابة العامة، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين.