قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه من الممكن أن ينتعش سوق الذهب خلال الفترة المقبلة بعد خفض سعر الفائدة 1.5%.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن انخفاض سعر الفائدة قد يجعل بعض المودعين يسحبون أموالهم في البنوك لاستثمارها في الذهب، لتحقيق الأرباح.

وتابع، أن سوق العقارات يعتبر أيضًا مخزن قوي للقيمة في مصر، حيث أنه في ارتفاع دائم، لافتًا إلى أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة كبيرة سنويًا.

وأردف، أن معدل ارتفاع العقارات في المناطق الشعبية والمتوسطة يكون قليلًا، بعكس المناطق الأغنى، وذلك بسبب مقدرة الشريحة الغنية على شراء العقارات في مثل هذا النوع من الأماكن.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1.5٪ ليصل إلى 14.25٪، و15.25٪، و14.75٪، على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.

وقال الدسوقي، إن قرار البنك المركزي بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض، يؤدي لتغيرات اقتصادية عديدة، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي.

وأضاف أن الفوائد على الشهادات لا تتغير إلا بوجود اتفاق يقضي بالتغير في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أنه سيجرى تخفيض سعر الفائدة فيما يتعلق بالودائع وشهادات الادخار.

وتابع: القرار سيحمل تأثيرات سحبية بالنسبة للمودعين في البنوك، بالإضافة إلى إمكانية تقليل إقبال الأجانب على أذون الخزانة المصرية.

وأشار إلى أن الجوانب الإيجابية تعتبر أكثر من نظيرتها السلبية فيما يتعلق بقرار خفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن القرار جاء في التوقيت المناسب، خاصة مع مرور السوق المصري بحالة تشبه الركود مع نقص نسبة الركود.

وقال إن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل ومن ثم تشجيع المستثمرين على الحصول على القروض ومن ثم زيادة الاستثمار وانتعاش سوق المال، بالإضافة إلى تقليل دين الحكومة، حيث تقترض بشكل داخلي من خلال أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة العامة، ومن ثم يقل سعر الفائدة على هذه الأذون.