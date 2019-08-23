ضبطت، اليوم، أجهزة الأمن في المنيا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، كما ضبطت تاجر مخدرات متلبسا بتوزيع مخدر الهيروين علي عملائه.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بتزعم كلا من: "أحمد م ع" 21 عاما عاطل ومقيم بعزبة المصاص، سبق اتهامه في 6 قضية متنوعة، و"شاكر م ش" 20 عاما، عاطل مقيم عزبة شاهين سبق اتهامه في 5 قضايا، تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في إرتكاب وقائع سرقة المساكن بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهما بمسكنهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12 أحوال.

كما وردت معلومات لرجال المباحث تفيد أن "علي ش ع" 23 عاما، عاطل، مقيم أبو هلال، سبق اتهامه في 12 قضية متنوعة، يتاجر في مادة الهيروين المخدرة، وبتقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة، تم ضبطه بمسكنه وبحوزته 60 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 250 جرام ومبلغ مالي، بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.